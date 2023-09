"Maestro" à la Mostra : Bradley Cooper absent et les enfants de Bernstein émus lors d’une standing ovation

Ne pouvant pas se rendre à la première de son film Maestro, diffusé à la Mostra de Venise ce week-end, en raison de la grève qui touche en ce moment tout le milieu du cinéma à Hollywood, Bradley Cooper a trouvé dans les trois enfants de Bernstein de très bons ambassadeurs du film.

Ce samedi 2 septembre, le deuxième film de Bradley Cooper en tant que réalisateur était présenté à La Mostra de Venise. Malheureusement, Bradey Cooper n’a pas pu se rendre à Venise, bloqué par la grève que mènent les scénaristes, les actrices et les acteurs à Hollywood. En effet, depuis plus de deux mois, le mouvement social des scénaristes, rejoints par les actrices et les acteurs, paralyse les studios hollywoodiens. Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération et souhaitent également obtenir des garanties concernant l’usage de l’intelligence artificielle, pour empêcher l’IA de générer des scripts, ou de cloner leur voix et leur image.