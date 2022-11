Maellyse Brassart, la passion de la gym chevillée au corps

Avec les années, ce qui n’était encore que de la psychomotricité active à la base se transforme en un véritable sport, exigeant et varié. Maellyse Brassart développe des qualités athlétiques et de souplesse hors-normes, devenant rapidement l’une des meilleures élèves de son club, puis de sa région et enfin du pays au point de faire partie de l’équipe nationale par le truchement d’une intégration réussie au sein de la structure flamande de Sport Vlaanderen à Gand. Aujourd’hui, après avoir notamment obtenu une très belle 8e place au concours général par équipes lors des jeux olympiques de Tokyo, elle a pris part à ses 4es championnats du monde après ceux de 2017, 2018, 2019. " Ce que j’aime dans ce sport, affirme-t-elle, c’est toujours la même chose : essayer de se surpasser. On peut sans cesse tenter de nouvelles choses avec un incroyable sentiment de fierté et d’accomplissement quand on les réussit. La gymnastique est un sport terriblement complet, qui n’est jamais redondant. Même si c’est exigeant aux niveaux mental et physique, je prends toujours autant de plaisir à m’entraîner. Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’avoir bien progressé, de manière linéaire : en 2017, à Montréal, j’étais déjà heureuse d’être là. A Doha, en 2018, mes objectifs étaient déjà supérieurs alors que qu’à Stuttgart, en 2019 je rêvais d’atteindre le top 12. " Après le Covid et les championnats du monde de 2021 au Japon où la Belgique ne s’est pas présentée, Maellyse s’est classée 15e de la finale du concours général individuel féminin des championnats du monde de gymnastique artistique. " Je n’ai pas vraiment d’agrès de prédilection, parce que cela dépend des périodes. Celui que je préfère, même si ce n’est pas forcément celui où je performe le mieux, c’est le sol. J’aime un peu moins les barres asymétriques même si j’ai pas mal progressé dans ce domaine ces derniers temps. "

Même si elle peut faire rêver nombre de petites filles qui découvrent la gym à l’école ou en club, la vie de gymnaste de haut niveau est pourtant loin d’être aisée. A côté de la trentaine d’heures d’entraînements physiques et techniques hebdomadaires, Maellyse Brassart doit parvenir à dégager du temps pour ses études tout en renforçant ses qualités mentales, indispensables dans ce sport individuel où il faut sans cesse frôler la perfection et éviter le petit pas de côté. " J’avais entamé des études de droit à l’ULB mais j’ai arrêté parce que cela me prenait trop de temps avec les trajets, explique-t-elle. Là, j’étudie pour devenir prof de français et de gymnastique. La semaine, je suis à Gand et le week-end je rentre à Bruxelles voir ma famille et mes proches. J’ai peu de temps libres, mais je ne le vis pas comme un sacrifice sinon cela ferait longtemps que j’aurais arrêté. "