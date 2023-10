Maëlie a 10 ans et demi et elle vient de Soignies. Elle pratique la danse classique quatre heures par semaine depuis quatre ans. Ce qu’elle aime par-dessus tout dans la danse classique, c’est la grâce des mouvements et les émotions que cela procure. Plus tard, Maëlie souhaiterait devenir danseuse professionnelle. L’aventure The Voice Kids est une grande première pour elle, qui n’est jamais montée sur scène et n’as jamais tenu un micro en main.