Mael Gerday, Clean Walker pour une planète plus propre

Mael se lance alors dans l’organisation d’un grand nettoyage. En février 2019, il parvient à rassembler plus de 70 personnes autour de la gare du Nord à Bruxelles. "On a ramassé plus de 500kg de déchets. C’était incroyable !" Deux mois plus tard, il en organise une autre. Puis encore une autre. Et ainsi de suite. En 2020, il créé l’ASBL Clean Walker Belgique. "Aujourd’hui, on est sept dans l’équipe. On concentre notre travail sur trois pôles principaux : l’action, la sensibilisation et la protection de l’environnement."

1. L’action

"On agit concrètement en ramassant les déchets. Mais on agit aussi en aidant tous citoyens ou institutions qui voudraient organiser ses propres Clean Walks. On les dirige vers les bonnes personnes pour faciliter leur organisation et obtenir le bon matériel."

2. La sensibilisation

"C’est bien de ramasser les déchets, mais ce n’est pas suffisant. Le mieux serait de ne plus en produire, ou du moins de les réduire. C’est pourquoi il est indispensable d’ajouter un volet de sensibilisation à nos évènements. On invite par exemple des personnes ‘zéro déchet’ qui offrent des solutions concrètes et durables aux participants. On essaye d’éveiller les consciences, de provoquer un changement d’habitude et de faire des participants de nouveaux porte-paroles de la cause environnementale."

L’ASBL Clean Walker développe également des formations pour les tabacologues à propos de l’impact du tabac sur l’environnement afin de donner des arguments supplémentaires aux personnes désireuses d’arrêter la cigarette.

3. La protection de l’environnement

"Quand on voit les images de tortues dans l’eau avec une sac plastique autour du cou. Quand on voit une mouette avec une cigarette en bouche. Quand on voit le 7e continent, ce monstre de plastique, etc. On se rend compte de l’impact de nos déchets sur l’environnement. À travers nos actions et nos postes sur les réseaux sociaux, on veut toucher les gens avec ces images fortes. Démontrer qu’on a un rôle à jouer dans la protection de notre planète."

Mael, d’un point de vue tout à fait personnel, aime ajouter un quatrième point. Celui du respect vis-à-vis des éboueurs. "Certaines personnes me disent : ‘Les éboueurs sont payés pour ramasser les déchets. Ce n’est pas à nous de le faire’. Mais, ils ont tort. Ce sont nos déchets. Pourquoi d’autres personnes devraient ramasser nos déchets, que l’on jette sauvagement dans la rue ?"