Madonna veut retrouver son "vrai" visage pour sa tournée

Alors que Madonna avait subi un torrent de critiques aux derniers Grammy Awards en février dernier à cause de son visage fortement transformé par la chirurgie esthétique, une source rapporte qu’elle voudrait à présent retrouver son apparence naturelle pour son ultime tournée.

Madonna entamera son Celebration Tour en juillet en Amérique du Nord avant de débarquer en Europe cet automne et elle serait décidée à "ressembler davantage à elle-même" d’ici là. C’est une info du Daily Mail qui rapporte les propos d’une source proche de la chanteuse. La Madonne voudrait revenir à un "look plus naturel" et serait d’ailleurs déjà en train de repasser sur le billard pour "restaurer son apparence naturelle".

Mais quelle serait la raison à ce soudain revirement ? Tout simplement le poids des critiques. Bien que la queen of pop avait revendiqué sa liberté de création et dénoncé l’âgisme que subissent les femmes, cette source affirme qu’elle a en réalité été "profondément affectée" par les critiques. En conséquence de quoi elle aurait pris des mesures pour retrouver son "moi plus naturel" avant le début de la tournée.

"Elle voit et entend ce que les gens disent d’elle et, pour la tournée, elle veut redevenir elle-même pour ses fans. C’est peut-être sa dernière tournée, alors elle veut que ce soit parfait."