Madonna : son clip le plus gore est dispo dans sa version originale, 20 ans après avoir été censuré

En 2003, Madonna sortait son album "American Life". Son single éponyme a suscité de nombreuses polémiques, notamment à cause de son clip jugé trop "gore" et "macabre", comme l’explique Page Six. L’objectif de la chanteuse était de critiquer la violence de la guerre et la glorification de l’armée américaine. Mais ça n’a pas plu, ce qui a contraint la chanteuse à retirer certains éléments du montage final pour proposer une version plus "légère" au public.

Le clip dure cinq minutes. On y voit des mannequins, habillés comme des soldats, défiler sur le podium. Des femmes soldats sont enfermées dans des toilettes et se déchaînent pour sortir. Les militaires se battent, puis cognent des victimes de la guerre. Un public, composé de personnes riches, assiste tout sourire à la scène, alors que les civils perdent leur sang et leurs membres. De vraies images avec des victimes irakiennes apparaissent quelques secondes à plusieurs reprises.

La version retravaillée est plus courte et son contenu un peu plus léger. On ne pensait pas revoir le clip original un jour mais Madonna, grande habituée des polémiques, semble avoir changé d’avis.