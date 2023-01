Madonna se transforme en Vierge Marie et refait la Dernière Cène pour un magazine

Alors qu’elle vient d’annoncer une tournée anniversaire pour ses 40 ans de carrière qui passera par Anvers, Madonna s’offre un retour marquant dans le nouveau "Icon Issue" de Vanity Fair. La reine de la pop a recréé le tableau historique de La Cène et pose aussi en Vierge Marie, la Madone. Ce numéro qui sera distribué en Espagne, en Italie et en France met en avant les idoles "qui ont contribué à façonner la culture moderne".

"Dans ce numéro très spécial, Madonna redevient Madonna : une icône. Pas seulement l’incarnation d’un courant musical ou d’un style vestimentaire, mais une figure aussi dérangeante que sacrée" déclare Olivier Bouchara, responsable du contenu éditorial de Vanity Fair France.

Pour le cliché de la Madone, sa coiffe imposante est signée Dolce & Gabbana avec un voile noir et des broderies dorées. Pourtant souvent critiquée par l’Eglise catholique, Madonna déclare appliquer les enseignements de Jésus en rapprochant les gens grâce à ses musiques.

Abordant dans l’interview différents thèmes comme le patriarcat, l’inclusion et le respect de la diversité, elle prend également le rôle du Christ, accompagnée de douze femmes pour jouer ses apôtres. "L’idée vient de Luigi & Iango et j’ai trouvé que c’était un point de vue très intéressant. On insuffle une énergie toute féminine dans un univers traditionnellement représenté comme exclusivement masculin" confie la star.

Luigi & Iango sont les artistes qui ont photographié l'interprète de "Matérial Girl" et "Like a Prayer" pour le magazine. Pour Vanity Fair, ils ont déclaré être liés à elle par une longue amitié mais également par de nombreuses valeurs "La discipline, le respect du travail créatif, de la diversité, l’amour des gens. Et encore : le culte du défi, le devoir de préparation, l’exigence d’étude et d’approfondissement". Mais pour les artistes, ce portfolio c’est bien plus que ça, il apporte "une réflexion sur le rôle de la photographie d’art dans la culture contemporaine. Dans un monde dominé par des images rapides et liquides, nous trouvons qu’il est temps de revenir à un travail sur l’excellence, la qualité et le sens".

Cette expression artistique n’est pas au goût de tous, elle provoque d’ailleurs l’indignation des chrétiens sur la toile selon le média Unilad. A contrario, le styliste de haute couture Galliano qui a collaboré sur ce projet a défini la carrière de Madonna comme toujours portée autour d’une "dimension biblique" et une "portée universelle".