Madonna répond aux critiques sur son physique avec un filtre Instagram

Madonna fait encore une fois parler d'elle. La reine de la pop a décidé de lancer son propre filtre Instagram. Si vous voulez ressembler à la star américaine, c'est possible !

En effet, avec ce filtre, vous pouvez avoir la même bouche, un visage plus lifté et petite mouche au dessus de la bouche que Madonna.

Le lancement de ce filtre n'est pas dû au hasard, en plus de répondre aux critiques sur son physique, Madonna se donne un outil de promotion pour son album "Finally enough love". Dans ce nouvel album, on y retrouve des remix des plus grands morceaux de la reine de la pop.

La star américaine a d'ailleurs essayé ce filtre sur son compte Instagram, Madonna totalise plus de 170 000 likes sur cette publication.

En marge de la promotion de son album, elle a également répondu à quelques questions pour se dévoiler. On y apprend entre autre que le sommeil est ce qui la rend "powerfull" ou encore qu'elle n'écoute que de la bonne musique mais ça, on pouvait s'en douter.