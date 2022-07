Madonna : pourquoi elle doit être la réalisatrice de son biopic et ses envies de tournée

Bien que le biopic se concentre sur le début de la carrière de la Queen of Pop et que son tube "Frozen" a connu un nouveau succès il y a quelques mois grâce à un remix sur TikTok, elle a émis son envie de se tourner vers le futur. "Tout ce qui s’est passé avec ‘Frozen’était si fun, mais je me suis réveillée un jour en me disant ‘J’en ai marre de vivre dans le passé !’ ". Et le futur de la Material Girl comprendra peut-être une tournée. En effet, deux ans et demi après le "Madame X Tour" qui a connu une fin prématurée à cause de la crise sanitaire, Madonna a partagé son envie de repartir en tournée. Elle, qui a récemment rejoint Maluma sur scène pendant son concert en Colombie pour interpréter "Music" et "Medellin", a affirmé que la scène, c’était son truc. "Je suis une bête de scène. C’est là où je me sens le mieux".