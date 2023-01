Madonna : la tournée avec ses plus grands tubes passera par chez nous

Pour annoncer son "Celebration Tour", elle a publié une vidéo dans laquelle apparaissent entre autres l’humoriste comédienne Amy Schumer (qui l’y met au défi de faire lancer une tournée "best of"), Diplo, Jack Black, Lil Wayne, Eric Andre ou encore Judd Apatow.

La prévente démarre ce vendredi à 10 heures avec, comme c’est devenu la règle pour ce genre de concerts, des prix délirants pour les meilleures places dans différents packages plus ou moins VIP. Il y a aussi des tarifs plus abordables mais plus loin de la scène.