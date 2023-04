Madonna : l’hommage touchant à sa maman à travers ses costumes de scène iconiques

Madonna vient d’offrir à ses fans une visite dans l'impressionnant dressing de ses tenues de scène, balayant ainsi 40 ans de costumes emblématiques qui n’ont cessé de surprendre au fil du temps. Avec un gros clin d’œil en passant à sa maman, qu’elle a perdue lorsqu’elle avait 5 ans.

"Un voyage" qualifié de "nostalgique" par la chanteuse, et empli de gratitude pour les créateurs qui lui ont imaginé ses tenues de scènes toutes plus incroyables les unes que les autres, Jean-Paul Gaultier en tête de liste, qui est bien sûr venu liker ce post. Le créateur français vient d’ailleurs de fêter son 71e anniversaire ce lundi et Madonna n’a pas manqué de le lui souhaiter en postant en story de chouettes photos souvenirs d’elle et lui.

"Si je pense à mon voyage à travers la musique au cours des 4 dernières décennies – comment ne pas penser à tous les vêtements incroyables que j’ai pu porter et à tous les designers incroyables avec lesquels j’ai eu la chance de travailler !!"

Dans cet impressionnant hangar maintenu au frais pour préserver ces précieuses pièces, Madonna s’est laissée aller à une confidence marquante à propos de sa maman :

"Quand j’étais petite, je me souviens que ma mère avait toujours froid. En partie parce qu’elle était malade mais aussi parce qu’elle n’a jamais eu de manteau.

Elle dépensait toujours le peu d’argent que nous avions pour nos manteaux et je me souviens être debout dehors à attendre le bus scolaire avec ma mère tremblant de froid au milieu de l’hiver !!"

Et des années plus tard, lorsqu’elle est devenue la star qu’on connaît, la sœur de sa mère a comme bouclé une boucle en lui disant : "Maintenant, tu peux acheter tous les manteaux que ta mère ne pouvait pas acheter pour elle-même ! "

La queen of pop n’a en tout cas rien oublié : "Le voyage de la mémoire de ma mère tremblante en hiver à moi tremblant dans l’espace de stockage super climatisé où tous mes costumes sont stockés est assez remarquable ! Je suis submergée de gratitude.

Chaque fois que je mets un manteau incroyable, je pense à ma mère.

J’espère qu’elle aime mes goûts en costumes

Mais surtout j’espère qu’elle a chaud ! ????"

Les fans seront certainement ravis de revoir la Madone lors du Celebration Tour dans ses costumes légendaires au style provoquant comme ce fameux corset à seins pointus signé JPG.