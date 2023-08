Madonna fête ses 65 ans, une icône dont l’étoile pâlit

Aujourd’hui, la star internationale pop Madonna fête ses 65 ans et ses 40 ans de carrière. De son vrai nom Madonna Louise Ciccone, elle est une véritable force de la nature qui a su se réinventer tant de fois depuis ses débuts en 1978 et son arrivée à New-York. La chanteuse et danseuse a réussi à se tailler une carrière musicale exceptionnelle, étant d’ailleurs la première femme à compter au moins un album classé dans le top 10 des ventes aux États-Unis pour chaque décennie depuis les années 80.

Abonnée à la provocation et aux scandales

Il serait difficile de tout énumérer ici, mais en 1989 le vidéoclip de la chanson "Like a Prayer" choque l’Amérique puritaine à cause de croix enflammées. En 28 août 2003, la chanteuse embrasse Britney Spears et Christina Aguilera aux MTV Video Music Awards. Mais Madonna, c’est aussi la star des records, comme lorsqu’elle attire 114 millions de téléspectateurs lors de son show à la mi-temps du Super Bowl en 2012.

Récents soucis de santé qui inquiètent

Le 28 juin, on apprenait que Madonna avait été retrouvée inconsciente dans sa maison de New York. Elle était victime d’une grave infection bactérienne. L’artiste a du même passer plusieurs jours aux soins intensifs, une annonce qui a créé beaucoup d’émoi et de spéculation sur son état de santé.

En février dernier, elle avait fait l’objet de critiques, lors des Grammy Awards en raison d’un visage fortement modifié par la chirurgie esthétique.

A l’époque une info du Daily Mail rapportait les propos d’une source proche de la chanteuse pour indiquer : "La Madonne veut revenir à un look plus naturel et serait déjà en train de repasser sur le billard pour restaurer son apparence naturelle".

Retour en douceur pour reprendre sa "dernière" tournée

Dans une publication Instagram partagée le 10 juillet dernier, la chanteuse avait annoncé qu’elle fera tout pour retrouver la santé dans les prochaines semaines. "Ma priorité est maintenant ma santé et de devenir plus forte, et je vous assure, je serai de retour avec vous le plus tôt possible !"

Le "Celebration Tour", nom de cette tournée attendue par les fans devrait fêter ses 40 ans de carrière sous la forme d’une tournée best of (ce que sont généralement les concerts de Madonna mais ce le sera encore davantage ici, car il n’y a pas de nouvel album à promouvoir).

Face à ses récents problèmes de santé, Madonna a dû repousser les dates de début de sa tournée qui aurait dû débuter le 15 juillet dernier à Vancouver au Canada. La tournée mondiale sera finalement lancée en octobre en Europe. Et donc si tout va bien, Madonna sera bien en Belgique, au Sportpaleis d’Anvers donc, le 21 octobre.