Madonna et Sam Smith vulgaires et fiers de l'être, quitte à choquer certains

Madonna, une légende également invitée sur "Popular", dernier carton de The Weeknd et coup de cœur Tipik de la semaine. Ce moreau sur lequel on retrouve également le rappeur américain Playboi Carti est issu la BO de la série télévisée américaine The Idol, réalisée par The Weeknd lui-même - de son vrai nom Abel Tesfaye – et dans laquelle il incarne un gourou gérant de boîte de nuit. Les deux premiers épisodes de la série ont récemment été présentés au dernier Festival de Cannes.

The Weeknd est très fier de cette collaboration avec Madonna comme il l’explique en interview pour Apple Music : "C’est la collaboration ultime pour cette chanson, cet album et cette série télé. Et vous l’entendrez davantage dans la série aussi. C’est vraiment la popstar ultime."

Et qui sait, "Popular" n’est peut-être que le début de l’aventure artistique entre les deux grands noms de la chanson ? The Weeknd confie en tout cas qu’il rêve de "coproduire un album de Madonna". Il explique : "Parce que c’est une visionnaire et elle a tellement une vision singulière, je veux juste entrer dans son monde et créer un album culte de Madonna. Ça a été toujours été mon rêve." Madonna visiblement partante a répondu : "Let’s goooo".

Enfin, troisième collaboration marquante de ce mois de juin : Madonna figure sur trois titres du nouvel album de Christine and The Queens Paranoïa, Angels, True Love. En 2015, Madonna avait déjà invité Christine & The Queens à danser avec elle sur scène lors de son concert à l’Accor Arena.