Madonna et Beeple lancent un trio de NFT très étranges qui représentent la Madone en train de donner naissance

Madonna s’est associée à Beeple, un crypto artiste très en vogue en ce moment, pour créer "Mother of Creation", trois NFT très originales. Ces œuvres sont vendues au profit d’associations caritatives.

C’est au tour de la chanteuse Madonna de se lancer dans l’aventure des NFT et pour y arriver, la chanteuse s’est entourée du meilleur : Mike Winkelmann, alias Beeple. Le crypto artiste est très vite devenu la figure de proue de l’art numérique grâce à ses créations futuristes et hallucinatoires, où il mêle critique du monde de l’art et humour Web. En février 2021, Beeple défrayait la chronique car l’une de ses œuvres digitales intitulée "CROSSROADS" s’était vendue 6.6 millions de dollars !

Madonna est fidèle à elle-même. Vous le savez, la carrière de la chanteuse a été ponctuée de polémiques et de scandales. Pour son tout premier NFT, l’artiste a choisi de marquer une fois de plus les esprits en créant trois alter ego numériques en train d’accoucher. Le NFT créé avec Beeple s’intitule "Mother of Creation". Il s’agit d’un triptyque qui représente différentes formes de naissance. Dans la première on peut ainsi voir une Madonna nue dans la nature en train d’accoucher d’un robot centipède. Dans la deuxième oeuvre, Madonna est dans un décor futuriste et donne naissance à un arbre. Enfin dans la dernière NFT, la madone est nue sur une carcasse de voiture dans un décor apocalyptique. Ce sont cette fois des papillons qui sortent de son vagin.

"Lorsque Mike et moi avons décidé de collaborer à ce projet il y a un an, j’étais ravie de pouvoir partager ma vision du monde en tant que mère et artiste avec le point de vue unique de Mike. C’est un voyage extraordinaire que de construire ce projet, d’une idée intellectuelle à une histoire émotionnelle, en donnant naissance à l’art. Je voulais étudier le concept de création, non seulement la façon dont un enfant entre dans le monde par le vagin d’une femme, mais aussi la façon dont un artiste donne naissance à la créativité. Mais surtout, nous voulions profiter de cette occasion pour aider les mères et les enfants qui en ont le plus besoin en ce moment", a révélé la star dans un communiqué, relayé par Billboard.

Ces œuvres sont en effet vendues au profit de trois associations caritatives qui soutiennent des femmes en difficulté partout dans le monde : "Voices of children" qui vient en aide aux femmes et enfants touchés par la guerre en Ukraine, "City of Joy" qui accueille les femmes victimes de violences sexuelles au Congo et "Black Mama’s Bail out" qui aide les femmes incarcérées à payer leur caution. En plus de ces dons, la plateforme de cryptographie MoonPay, qui a contribué au projet, fera un don de 100 000 dollars à chacune des associations choisies par Madonna.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les trois oeuvres ne laissent pas indifférentes. Pour les découvrir et faire votre propre avis, c’est par ici !