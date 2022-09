Toujours aussi provoc', Madonna donne un clip torride à la nouvelle version de "Hung up"

"Hung Up" est l’un des plus grands tubes de Madonna. Sorti en 2005, le titre a marqué toute une génération. Bien déterminée à faire revivre ses titres du passé, comme pour "Frozen" ou "Material Girl" sur Tiktok, Madonna offre personnellement une seconde jeunesse à "Hung Up".

Pour accompagner ce remix nommé "Hung Up on Tokischa", elle se laisse aller à des caresses suggestives avec la rappeuse de 26 ans Tokischa. Dans le clip, les deux femmes s’embrassent tout comme lors de la Pride de queer World of Women en juin dernier à New York. Durant un spectacle pour cet évènement, justement sur le morceau "Hung Up", les deux artistes ont échangé leur premier baiser sulfureux sur la scène.

Pour ses 40 ans de carrière, la chanteuse sortira des albums cultes en versions deluxe et présentera sa vie dans son biopic. Ses tubes seront remixés avec des rythmes actuels et de belles collaborations.