Madonna donne des nouvelles rassurantes de sa santé et de sa tournée

Après avoir contracté au mois de juin une grave infection bactérienne qui l’a menée aux soins intensifs et fait craindre le pire à ses proches, Madonna a posté hier soir un long message sur ses réseaux. Elle raconte ce qu’elle a vécu, fait le point sur sa santé et sa tournée à venir, et remercie chaleureusement ses fans.

On savait que la star de 64 ans était sortie de l’hôpital et poursuivait sa convalescence chez elle mais beaucoup attendaient ce post que plus de 520.000 personnes ont liké, ponctué de nombreux messages de réconfort et d’encouragement, de fans mais aussi de ses célèbres amis artistes comme Asia Argento, Rosanna Arquette, Martin Solveig, Christine&The Queens, Nile Rodgers… et des pointures de la mode : Donatella Versace, Jeremy Scott, Alessandro Michele, Ricardo Tisci…

La chanteuse a d’abord pris le temps de remercier tout le monde pour les nombreux messages "d’énergie positive" reçus : "J’ai senti votre amour" déclare-t-elle.

Mais à travers ces lignes, on sent que la Queen of pop a eu la peur de sa vie : "Quand je me suis réveillée à l’hôpital, ma première pensée a été pour mes enfants", a-t-elle écrit.

Et alors qu’elle répétait depuis 2 mois en se donnant à fond pour sa tournée, – trop a dit son entourage – elle pense boulot et business (!) : "Ma deuxième pensée a été que je ne voulais pas décevoir quiconque avait acheté des billets pour ma tournée."