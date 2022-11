Madonna dévoile une photo rare d'elle avec ses six enfants

Si on connait la superstar Madonna pour ses titres ou ses dérives sur les réseaux sociaux, on oublie parfois qu'elle a six enfants.

Parmi les six enfants, Lourdes Leon est celle qui suit la trace de sa maman. En effet, la mannequin et danseuse sort un premier EP sous le nom de "Lolahol".

Qui sont les autres enfants de Madonna ?

On connait peu la vie familiale de la star américaine mais Madonna a décidé de publier une photo rare avec sa famille au grand complet. En plus de Lourdes, on y retrouve Rocco, 22 ans, David, 17 ans, Mercy, 16 ans et Stella et Esther, les jumelles de 10 ans.

C'est sur Instagram que la chanteuse de "Like a virgin" a publié ce cliché.