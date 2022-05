Madonna détient le record de 50 titres classés n°1 au Billboard

S’il y a bien une femme qui a ambiancé plusieurs générations, c’est Madonna A.K.A la première artiste à avoir fait péter le compteur du Billboard 50 fois !

Like A Virgin, Holiday, Vogue, Don’t Tell Me et 4 Minutes sont des chansons de Madonna et pas n’importe lesquelles. Ces 5 singles ainsi que 45 autres ont tous été classés numéro 1 au Billboard Dance Club Songs faisant de la reine de la pop la première artiste à compter 50 titres à s’être hissés au sommet du Billboard ! Le single "I Don’t Search I Find" sorti en 2019 sur l’album "Madame X" lui a permis de battre ce record historique en février 2020. Pour célébrer ça, la Madone a annoncé la sortie digitale (le 24 juin) et physique (le 19 août) d’une compilation intitulée "Finally Enough Love" qui englobera ces fameux 50 succès.