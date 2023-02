Madonna a dégonflé de sa chirurgie et le fait savoir à ses haters

Après que Madonna avait subi des attaques violentes sur sa transformation physique lors des derniers Grammy Awards au début de ce mois de février, la chanteuse de 64 ans avait pris le temps de poster un long message pour remettre ses haters à leur place. Et elle n'en a manifestement pas fini avec eux ! Elle vient de poster une nouvelle photo de son visage qui a dégonflé de sa dernière chirurgie et tacle ses détracteurs au passage.

Alors que Madonna va repartir sur les routes pour une tournée best of de 40 ans de carrière, le Célébration Tour, et bien regonfler son compte en banque en passant puisque le site Chartsinfrance nous apprend qu’elle a déjà vendu 600.000 tickets en une seule journée, la queen of pop a débuté les répétitions.

Lors d’une pause, elle en a profité pour poster une photo d’elle destinée aux haters toujours avides de lâcher des critiques et autres méchancetés. Sur son Twitter, on découvre cette fois que son visage est ultra-lisse et tiré, mais sans plus le côté boursouflé qui faisait certainement suite à une chirurgie réalisée un peu trop tard par rapport à l’échéance des Grammys. Madonna commente la photo en ces mots : " Regardez comme je suis jolie maintenant que les gonflements liés à la chirurgie ont disparu. Lol ". Une manière drôle de se moquer des trolls, comme elle l’avait déjà fait l’année dernière en créant un filtre Instagram de lifting lui ressemblant. Voilà qui a relancé une part de commentaires, peu positifs pour la plupart.