Madolux, la nouvelle plateforme en ligne destinée aux jeunes

La Province de Luxembourg et la maison de l’adolescent ont lancé, voici quelques jours, une plateforme en ligne destinée aux jeunes. Madolux, c’est son nom, est un site web qui centralise plusieurs informations concernant la jeunesse provinciale. "C’est vraiment quelque chose qui manquait. Notre but, en tant que maison de l’adolescent, c’est justement de proposer des contenus et informations dédiés aux plus jeunes. Nous cherchions un moyen de concrétiser cet objectif et quoi de mieux qu’un site internet pour le faire", explique Pauline Willems, la directrice de la maison de l’adolescent.

Sur cette plateforme, les adolescents pourront trouver plusieurs types d’articles consacrés, notamment, aux jobs d’étudiant, au harcèlement scolaire ou encore des conseils variés. Les événements des maisons de jeunes sont aussi publiés. Parents, professionnels et professeurs sont également les bienvenus. "Il existe un formulaire qui permet aux responsables d’associations de jeunesse de s’inscrire sur notre site pour qu’ils puissent être référencés. Le but est aussi de créer une plateforme de contacts", termine Pauline Willems. Précisons que des pages Facebook et Instagram ont aussi été créées, toujours dans l’optique de toucher un public de plus en plus large.