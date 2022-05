MadMax visionnaire au sujet du réchauffement climatique ?

Les films de la série Mad Max avaient-ils prédit l’accentuation du réchauffement climatique, la crise des produits pétroliers et une guerre de territoires ?

Dans la franchise, les grandes nations se disputent l’or noir devenu rare. Lasses de ces situations de crises, les populations se révoltent avec force. Et si nos régions ne sont pas le théâtre de scènes aussi intenses que dans le film, la problématique résonne dans la tête des téléspectateurs. "Le pétrole, ressource limitée, ça ne vous rappelle rien ?", questionne Martin Bilterijs dans son son reportage. "Changez les mots "choc pétrolier" par "Brexit" et "pandémie", et vous obtenez ces images de septembre de l’année dernière au Royaume-Uni. Des files interminables, des achats de panique et, certes moins violentes que dans Mad Max, des scènes d’incivilités…"

"A partir du moment où une pénurie d’essence arrive, le retour à la barbarie n’est pas une folie imaginative, c’est plausible", indique pour sa part Hugues Dayez, journaliste cinéma RTBF.