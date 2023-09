Madissone Massy condamnée à 21 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son fils Enzo, âgé de 9 mois

Le jury de la Cour d'Assises de Mons vient de terminer sa délibération et a condamné Madissone Massy à 21 ans de réclusion. Elle avait été reconnue coupable cet après-midi d’assassinat. Plus tôt dans la journée, le jury avait suivi les réquisitions de l'avocat général en ce qui concerne le verdict sur la culpabilité à l'encontre de cette mère accusée d’avoir assassiné son fils âgé de neuf mois en juillet 2019 à Hornu (Boussu). L’accusée a en outre été reconnue coupable de coups et blessures volontaires sur ce même enfant, avec circonstance aggravante de préméditation, le 16 juillet 2019, soit deux jours avant son assassinat.

La tâche des jurés n'était pas facile: le grand-écart était considérable entre la peine réclamée par l'avocat général : 28 ans de prison (au minimum 21) et celle réclamée par la défense par la voix de Me Preumont: 5 ans de prison avec sursis probatoire.

"Pour des faits aussi graves que ceux qui ont causé la mot d’un enfant de 9 mois, la peine prévue pour assassinat est la réclusion à perpétuité", assène François Demoulin, dans un réquisitoire accablant. "Je peux entendre que l’accusée aimait son fils. Ce n’est qu’une de ses nombreuses contradictions. Mais cet amour ne peut être une circonstance atténuante, estime-t-il. Malgré cet amour, l’égocentrisme de l’accusée a fait qu’elle a utilisé son fils comme une chose pour remplir son besoin malsain de son mari".

Ni son jeune âge, ni son manque de maturité ne constituent selon l'avocat général une circonstance atténuante. Pas plus que le syndrôme de Munschhausen. Il cite Wikipédia, et explique que ce syndrome est un "trouble factice et chronique qui touche moins de 0,5% de la population. C'est un trouble chronique. Ce n’est pas une maladie, c’est un mode de fonctionnement", ponctue-t-il. Pour lui, la seule circonstance atténuante possible, c'est son parcours de vie (ndlr : la mort d’Eleana, sa première fille, décédée à la naissance). "Je ne peux qu’admettre que cette tragédie constitue une circonstance atténuante".

Les portes de la vie, du bonheur s’ouvrent enfin... Et clac !!! elles se referment immédiatement

En face, Me Preumont, pour la défense, se bat comme un lion. "Après un réquisitoire aussi implacable, j'ai l'impression de monter à l'échaffaud", entame le ténor du barreau. "Je vous avoue qu’en entendant cela, je me suis demandé si je défendais un être humain… Eh oui, moi je défends un être humain! ". L'avocat a alors passé en revue les "événements traumatisants dont a été victime Mme Massy. Il y a des gens qui sont baignés depuis tout petits le derrière dans un bain de sirop de sucre. Et bien Mme Massy c’est tout le contraire". Il énumère alors: la personnalité de sa mère, l’alcoolisme grave de son père qui était indifférent à sa fille et qui décède à 45 ans à cause de son penchant, alors qu’elle est jeune fille; le premier substitut parental, le parrain qui meurt rapidement d’une maladie. Et en qui elle avait placé ses espoirs. Et puis il y a le beau-père, mais hélas, pour les deux (Madissone Massy et lui-même), il y avait la mère!", souligne l'avocat. "Ce n’est pas étonnant confrontée à tous ces éléments qui lui tombent dessus, qu’elle soit solitaire!". Puis, faisant référence à l'arrivée de son premier bébé, la petite Eleana, morte à la naissance : "Enfin pour elle, tout peut aller mieux, les portes de la vie, du bonheur s’ouvrent enfin... Et clac !!! elles se referment immédiatement. Ca va la déboussoler. Elle perd le nord".

Rappel des faits du 18 juillet 2019

Le jour du drame, Madissone Massy se retrouve seule dans la chambre d’hôpital avec son fils, lequel fait un malaise et se retrouve en état de mort cérébrale. Pour le ministère public et les parties civiles, c’est un assassinat. Pour la défense, ce sont des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le jury a tranché, au regard de plusieurs éléments : notamment le rapport des médecins légistes et aussi le fait qu'elle avait fait une recherche sur internet peu avant les faits avec les mots "étouffer bébé". Ses aveux ont aussi pesé lourd dans la balance, même si elle a toujours affirmé ne pas avoir "voulu ce qui est arrivé à Enzo"

L’accusée a dit regretter son geste

Jeudi matin, l’accusée a pris la parole pour la dernière fois. "Je regrette ce que j’ai fait à mon fils, je ne voulais pas sa mort. Je l’ai aimé et je l’aime toujours. Je ne voulais pas sa mort et j’en souffre depuis quatre ans. Il me manque", a-t-elle dit avant d’éclater en sanglots.