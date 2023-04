Son 2e album, publié en août 2019 chez Verve Forecast, ''Who Are You Now'', fut nommé aux Grammy Award dans la catégorie "Meilleur album americana". Un enregistrement qui a réuni quelques beaux noms comme le violoniste Gabe Witcher (du groupe The Punch Brothers) ou encore l’ingénieur du son Eric Boulanger qui a travaillé avec Green Day et Weezer. Excellente critique à l’époque de sa sortie, l’album ''Who Are You Now'' est toujours un parfait exemple pour découvrir la richesse du son west coast actuel.