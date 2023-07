Made in California : Angelica Rockne, son "White Cadillac" mêle avec audace le rock, la folk et la soul

Son 2e album, "The Rose Society", vient de sortir. Angelica Rockne avait déjà attiré l’attention du label Loose avec son étonnant premier album "Queen Of San Antonio". Sorti en 2017, l’album, salué par l’hebdomadaire "L.A. Weekly", la décrivait comme la meilleure chanteuse country-folk de 2019. Plus près de nous, Angelica Rockne a aussi attiré l’attention du magazine Uncut, qui a fait de son dernier opus l’un de ses albums Americana du mois et présenté le titre d’ouverture de son nouvel album sur le volume 6 de sa série emblématique "Sounds Of The New West".