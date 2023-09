Made in Belgium : un podcast inspirant sur les grandes réussites entrepreneuriales belges

Chaque semaine, dans le podcast Made in Belgium, Laurent Mathieu vous fait rencontrer une entreprise belge qui rayonne bien au-delà de nos frontières. Des success stories dans tous les secteurs, de l’aérospatial au cinéma, en passant par l’alimentation, le pharmaceutique ou le sport.

Le monde entrepreneurial est ouvert à d'infinies possibilités... et les Belges sont parfois des exemples de réussite sur le marché. Ce podcast inspirant s'adresse à tous les passionnés de technologie et de marketing, ainsi qu'à toute personne désireuse de découvrir les incroyables projets derrière lesquels se cachent des hommes et des femmes belges, et bien sûr à celles et ceux qui cherchent des tuyaux pour se lancer correctement dans un projet d'entreprise innovant. Car il faut parfois oser et sauter le pas pour entreprendre.

Vous aussi, vous avez toujours rêvé de devenir votre propre patron ? Vous avez toujours imaginé entreprendre ? Made in Belgium vous explique comment faire en vous donnant des exemples concrets d’entrepreneurs et d’entrepreneuses qui ont réussi.

Comment trouver l’idée ? Où trouver les financements ? Comment passer du business plan à la réalité ? Quel est le succès de la réussite ? Comment créer un esprit d’entreprise ? Comment développer son business hors de nos frontières ? Comment trouver des clients ?

Les histoires de Made in Belgium, au travers également de nombreuses interviews inspirantes, vous donneront certainement des idées. Voyagez dans l’espace avec les Belges d’Aerospacelab qui collaborent avec l’entreprise Space X d’Elon Musk. Pénétrez dans le milieu du cinéma avec les passionnés de Benuts qui ont travaillé sur les effets spéciaux du film Astérix et Obélix : L’empire du milieu de Guillaume Canet. Envolez-vous jusqu’à Bora Bora et New York avec les aspirateurs urbains de Glutton qui nettoient les villes du monde entier. Visitez les coulisses de la célèbre Solvay Business School qui célèbre cette année ses 120 ans. L’école est une fabrique à hommes et femmes d’affaires. Quels sont donc les secrets enseignés derrière ces murs centenaires ?