Made in Belgium : l'Aerospacelab, l'entreprise de Mont-Saint-Guibert derrière le prochain satellite envoyé dans l'espace

Les semaines et les mois qui s’annoncent seront cruciaux pour Aerospacelab. Car pour le moment, ils ont envoyé deux satellites dans l’espace. Il y en six qui sont toujours en préparation au sol, dont un qui décolle la semaine prochaine de Guyane française avec un lanceur européen. Ce qui génère toujours un moment de stress pour le CEO : "L’un des moments stressants, c’est quand le satellite s’envole de la fusée. Là, on doit prendre le contrôle du satellite. S’il y a un problème et qu’il ne fonctionne pas, là on est seul avec notre échec".

Les usines seront donc fermées la semaine prochaine dans la nuit de mercredi à jeudi, lors du lancement. D’autant que, pour le moment, Aerospacelab a été soutenu par des fonds publics et par des investisseurs privés qui ont pris des risques. Vous imaginez bien que pour fabriquer des satellites a un certain coût. Il faut investir entre 50 et 100 millions d’euros avant de pouvoir faire d’éventuels bénéfices. Les lancements de satellites qui s’annoncent seront donc cruciaux pour l’entreprise, car elle joue sa réputation et sa santé financière dessus.

