Made in Belgium : Glutton, l'aspirateur de rues namurois qui a conquis le monde entier

Dans ce 3e épisode de Made in Belgium, podcast qui met en valeur les succès belges dans le monde de l'entreprise, Laurent Mathieu s'attarde sur le Glutton. Il y a plus de 20 ans, ce grand aspirateur utilisé pour nettoyer les rues a balayé toute la concurrence sur son passage.

L'histoire de l'entreprise Glutton a débuté dans... une cabane de jardin. Au début des années 90, un Namurois, Christian Lange, a une idée qui va faire de lui le leader mondial de son secteur d’activité. Il vendait à l’époque du matériel de jardins; mais il trouvait le secteur trop saisonnier. Il va donc inventé le Glutton, un gros aspirateur sur roue aux mains d’un balayeur de rues. On en trouve partout dans nos villes, mais ils nettoient aussi les rues de plus de 70 pays sur les cinq continents, jusqu’à Bora Bora. L’inventeur du Glutton et fondateur de l’entreprise, Christian Lange décrit cet appareil efficace : "C’est un engin sur trois roues qui aspire tout ce qu’il trouve comme déchets : du confetti à la bouteille de champagne".