Made in Belgium : créateurs de guitares électriques… en aluminium

Un instrument souple et léger qui a surpris et séduit Sébastien Hogge, guitariste professionnel : "C’est surprenant de par la richesse des styles qu’on peut pratiquer dessus. On s’amuse vraiment. C’est un terrain de jeu pour les guitaristes. Il y a vraiment tous les styles qu’on peut exploiter et on peut rester des heures dessus. Quand on tombe sur une guitare comme ça, qui donne la possibilité de jouer d’autres styles avec d’autres matériaux, d’autres procédés de fabrication, cela permet de surprendre le musicien ainsi que le public".

Le but à présent est de commercialiser cette guitare 100% liégeoise. Déjà 5 commandes ont été passées, avec l’espoir de la voir entre les mains des plus grands du métier.