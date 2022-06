Made in Belgium : au cœur de l’Ommegang

Lors de l’Ommegang, nous buvons de l’Ommegang, une bière jaune paille de haute fermentation aux arômes raffinés d’agrumes, brassée par la brasserie familiale de Haacht.

La brasserie de Haacht est une entreprise brassicole familiale 100% belge et ceci depuis 4 générations. Charles Quint était un fervent amateur de bière et pour lui faire honneur, la Brasserie Haacht a créé 3 bières impériales brassées à Boortmeerbeek. En 2011, à l’occasion de l’Ommegang de Bruxelles la Brasserie Haacht crée une nouvelle bière du même nom. Une bière jaune paille de haute fermentation aux arômes raffinés d’agrumes. Son goût est floral et épicé, typique des différents houblons utilisés, et se termine en une amertume complexe. Grâce à la refermentation en bouteille, son goût et son arôme s’épanouissent de façon optimale.