Made in Belgium : à La Hulpe, l’entreprise Benuts au cœur du boom des effets spéciaux au cinéma

Que se cache-t-il donc dans les locaux de Benuts ? En pénétrant dans les bureaux de cette entreprise, vous arrivez dans un ancien cinéma réaménagé. Tout le monde porte des jeans et des baskets. Il y a évidemment des ordinateurs partout. C’est une entreprise qui a pas mal grandi ces dernières années : en 2023, elle emploie jusqu’à 80 personnes. Et pour cause, aujourd’hui, dans pratiquement toutes les productions cinématographiques, même les plus simples, il y a des effets spéciaux.

"Dans tous les films et dans tous les projets, il y a des effets spéciaux, c’est juste qu’on ne s’en rend pas compte. En général, les effets spéciaux, on ne les voit pas à l’image" confie Natasha Brauan, lead compositing chez Benuts à ce sujet.

Par conséquent, comme les effets spéciaux fleurissent partout et que la production audiovisuelle a explosé, le marché a lui aussi suivi la même tendance. La Belgique est devenue un lieu important pour ce secteur en Europe. Chez Benuts, on travaille sur des productions françaises, allemandes, scandinaves aussi. Une exportation qui s’explique en partie grâce au fameux Tax Shelter, ce système d’incitant fiscal qui vise à attirer des productions en Belgique. "Ce système a permis à l’industrie de se développer. Cela a été un véritable boom pour toute l’industrie, pour tous les métiers autour du cinéma" savoure Michel Denis, fondateur et patron de Benuts.