Made in Asia : toutes les infos pour cette édition de septembre (+ concours)

Et en parlant de GTO, la Made in Asia reçoit également l’auteur de la célèbre réplique "Eickichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l’air" ! Eh oui, Benoît du Pac, le comédien de doublage qui a fait vivre Onizuka en français, sera de la partie durant les 3 jours du festival.

En plus d’Onizuka, Benoît du Pac est également connu pour avoir doublé Teba dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, Haurchefant dans Final Fantasy XIV, Shadow dans la licence Sonic, Paulie dans One Piece ou encore Kastro dans HunterxHunter !