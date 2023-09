Made in Asia : « The Last Kamit », un afro manga sur la mythologie africaine

A l’origine BD sur la culture japonaise, le manga est devenu est un phénomène culturel mondial. Parfois, il s’adapte à d’autres cultures, créant ainsi de nouveaux genres littéraires. Ainsi est né " The Last Kamit ", un afro manga axé sur la mythologie africaine et les Caraïbes.

L’histoire commence en Afrique. Sanka et Emany veulent devenir des gardiens de la nature et de l’humanité. Le lecteur embarque ainsi, aux côtés des deux héros, pour un voyage à travers l’Afrique.

L’occasion de découvrir la richesse de toutes ces cultures et leurs valeurs tout en respectant les codes du manga.

" The Last Kamit " véhicule ainsi un message différent de ce qu’on connait d’habitude dans les mangas.