Made In Asia : Quand l’Asie s’invite à Bruxelles

Mais qu’est-ce qui nous fascine tant dans la pop culture asiatique ? Pourquoi les rayons de nos librairies grouillent-ils de mangas ? Pourquoi l’univers du gaming ou du cosplay sont-ils aussi plébiscités par les jeunes personnes ?

Pour tenter d’élucider ces questions vibrantes, venez découvrir ce qui se trame au festival Made In Asia, qui se tient à Bruxelles du 8 au 10 avril. Vous y verrez des fans intégraux costumés follement, vous y testerez des nouveautés les plus pointues au rayon jeux vidéo ou de société, ou en matière de mangas et animés. Et puis il y aura des shows, des invités, des ateliers et un espace coréen avec son lot de K-Pop, mais aussi de K-Beauty (les tendances beauté les plus originales de la planète). Vous allez adorer !