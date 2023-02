Made In Asia ouvre à nouveau ses portes en ce mois de mars pour le bonheur des fans de culture asiatique

L’événement incontournable dédié à la pop culture asiatique fait son retour les 3, 4 et 5 mars 2023 à Bruxelles Expo! La Made In Asia qu'on ne présente plus, est l’endroit idéal pour les fans de mangas, de cosplay, de jeux vidéos et de pop culture asiatique.

Les organisateurs sont encore parvenus à réunir des invités de qualité ! Tu pourras retrouver Geneviève Doang au festival, tu l’as probablement connue comme la voix d’Akali dans League of Legends. Le talentueux comédien de doublage, Mark Lesserle qui a fait la VF de Son Gohan dans Dragon Ball Z sera aussi de la partie. La liste complète des invités est disponible sur le site de la Made In Asia.

Pour les fans de gaming, le salon vous réserve des activités inédites dans l’espace YouPlay mais aussi une rencontre avec vos youtubeurs et gamers favoris : TheGuill84, Blandine, Néo The One, A Regarder Après Minuit et bien d’autres encore attendent de vous y voir.

C’est vraiment l’événement à ne pas manquer cette année 2023 ! Alors, viens si tu veux avec ton meilleur cosplay et sois prêt.e à vivre une expérience inoubliable!

Tu trouveras plus d’informations sur la page web Le Festival Made in Asia | Brussels Expo

TARMAC est partenaire de la Made In Asia et t’offre tes places pour le jour de ton choix! Remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance !