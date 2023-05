Maddie McCann, 16 ans après sa disparition : pourquoi l’enquête continue à fasciner

D’importants moyens sont déployés sont effectivement déployés et impliquent trois pays : l’Allemagne, pour la nationalité du principal suspect, violeur multirécidiviste incarcéré pour une autre affaire ; la Grande-Bretagne, pour la nationalité des parents, et le Portugal. Comment expliquer ça ? Qui commandite une telle opération ?

On a un bout de laine et on tire sur la pelote pour essayer de voir s’il n’est pas responsable d’autres faits.

"Ici, il y a un suspect qui est arrêté. C’est un délinquant multicible, qui s’en prend autant aux majeurs qu’aux mineurs, et sériel, comme c’est souvent le cas, chez qui on aurait retrouvé aussi du matériel pédopornographique à gros volume, qui a commis la principale partie des faits qui lui sont reprochés et qui lui ont déjà valu d’être condamné au Portugal, qui aurait été près du lieu de la disparition de Maddie McCann au moment où elle a disparu. Et donc, c’est une technique qu’on connaît par rapport à ce type de personnage, c’est-à-dire qu’on a un bout de laine et on tire sur la pelote pour essayer de voir s’il n’est pas responsable, puisque sériel, d’un ensemble d’autres faits. C’est une enquête qu’on considérera toujours comme ouverte sur la disparition de Maddie McCann tant qu’on n’aura pas d’épilogue.

Si vous prenez par exemple l’affaire Nordahl Lelandais en France, là aussi on a découvert, au départ d’un premier fait, qu’il était responsable d’une série d’autres faits. On ne néglige donc aucune piste dans une affaire comme celle-ci face à quelqu’un qui a un profil, faut-il le dire, qui pourrait correspondre éventuellement au ravisseur et peut-être au meurtrier de Maddie McCann."