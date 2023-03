Madame "The Voice" au rendez-vous des Enfants de chœur le dimanche 12 mars

Maureen Louys a accepté l'invitation de Michaël Pachen et de sa petite bande ce dimanche matin.

Elle répondra aux biesses questions de Samuel Tits, Amandine Elsen, Stacy Star et Freddy Tougaux et se prêtera avec eux au jeu des chansons à la voix déformée par de l'hélium. Et l'on peut dire que ce sont des versions surprenantes des titres repris que nous allons entendre.