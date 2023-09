Madame Claude : qui était la plus grande proxénète de France, qui a conquis les hautes sphères de l’État ?

Fernande Joséphine Grudet, née le 6 juillet 1923 dans un milieu bourgeois d’Angers s’est fait connaître dans toute la France à la fin des années 90 sous le pseudonyme de Madame Claude. Celui d’une proxénète active à Nice dans les années 1960 et 1970, à la tête d’un immense réseau de prostitution… jusqu’au point de devenir la 'maquerelle de la République'.

L’Heure H vous révèle l’histoire incroyable de Madame Claude. Comment une femme a-t-elle pu monter en quelques années le plus grand réseau de prostitution de luxe au monde ? Comment Fernande Jospéhine Grudet, une petite jeune fille arrivée tout droit de sa province natale, a-t-elle pu conquérir les plus hautes sphères de l’État ? Une petite fille aux origines modestes, qui rêve d’une vie d’éclat et construit le personnage de madame Claude à coups de travail, d’affabulations et de mensonges. Madame Claude… Son nom seul est devenu un nom commun, il désigne un proxénète de luxe.

Dans ses clients, Madame Claude compte un jeune ministre français du nom de Valéry Giscard d’Estaing, alors Ministre de l’Economie et des Finances. Et c’est un quiproquo qui va précipiter la chute de la proxénète. Comment en est-elle arrivée là ? Découvrez-le dans ce numéro de L’Heure H.