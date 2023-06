Madagascar : une belle démonstration d’humanité

Il n’y a plus beaucoup de trains à Madagascar et les lignes ne sont pas en très bon état. Mais on peut évidemment compter sur Philippe Gougler pour les trouver. C’est un voyage plein d’émotions qui attend notre baroudeur, à la rencontre du peuple malgache amoureux de ses animaux et plaçant au centre du game l’entraide et la solidarité, c’est le fihavanana.

Le voyage démarre au bord de l’océan indien, à l’est de l’île, à Ambila, une toute petite gare qui va emmener Philippe Gougler vers l’intérieur des terres. Il empruntera aussi le Trans Lemurie Express, qui comme son nom l’indique, a été donné en hommage à l’animal emblématique de l’île. Un train qui défile à travers des paysages d’une nature merveilleuse faite de montagnes, eaux et forêts. Un guide passionné lui fera découvrir ces lémuriens dont il existe une centaine d’espèces.