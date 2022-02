Madagascar se prépare à recevoir un nouveau cyclone

Selon les dernières prévisions, Emnati devrait arriver sur Madagascar par le sud. C'est un cyclone "large et dangereux" qui pourrait "faire des dégâts considérables", a souligné l'agence météorologique onusienne WMO. Alors qu'on craignait qu'il n'y arrive avec une force 3 ou 4, il a faibli et devrait arriver sur l'île avec une force 2, a précisé une porte-parole de WMO. Ses vents pourraient toutefois atteindre 200 km/h, a-t-elle ajouté, et les pluies diluviennes attendues pourraient provoquer inondations et glissements de terrain, les plus grandes menaces selon elle. Les régions du centre et de l'est malgaches, déjà éprouvées par Batsirai, devraient elles aussi subir Emnati, a indiqué M. Laerke.

En prévision de ce dernier, le Fonds central de l'Onu pour la réponse aux urgences a également provisionné 2,5 millions de dollars pour augmenter l'aide alimentaire et financière et fournir de l'hébergement d'urgence, des abris et des équipements domestiques et de purification de l'eau, a ajouté M. Laerke.