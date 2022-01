Madagascar : après la tempête Ana, 51 morts et des centaines de milliers de sinistrés

Sur des barques de fortune, ils vont la boule au ventre voir ce qu’il peut bien rester de leur maison et leurs récoltes, après dix jours de pluies intenses déversées sur Madagascar par la tempête tropicale Ana.

Cinquante et une personnes sont mortes depuis le début du déluge la nuit du 17 janvier sur la grande île de l’océan Indien. Quelques 130.000 personnes sont sinistrées, parmi elles la plupart n’ont plus de toit.

Les pluies ont cessé depuis trois jours et les habitants retournent peu à peu chez eux. Certains n’ont pas voulu dépenser les 300 ariary (0,07 euro) pour le transport et rentrent à pied, portant les enfants à bout de bras là où le niveau d’eau est encore élevé.

La tempête s’est formée la semaine dernière à l’est de l’île, provoquant inondations et glissements de terrain. Après avoir traversé Madagascar, Ana s’est engouffrée dans le canal du Mozambique, s’abattant sur le Mozambique et le Malawi et faisant 90 morts au total.

Dans cette zone marécageuse de la plaine du Betsimitatatra, les gens sont habitués à vivre avec l’eau. Un ingénieux système de pontons en bois relie habituellement les maisons entre elles. La tempête a tout submergé d’une eau brunâtre qui dégage une forte odeur de vase.

Pendant quelques jours, les rats ont nagé à la surface, à la recherche de nourriture. "Nos plantations ont été détruites, la rizière, l’avocatier, le petit cocotier", souffle Tsontsozafy, cachant mal son émotion. Son épouse, Juliette Etaty, 65 ans, a réussi à sauver quelques sacs de riz, mis de côté avec des marmites et des vêtements dans une pile qui monte jusqu’au plafond.