Madagascar 3 : Alex et sa clique deviennent des animaux de cirque

Côté casting, on reconnaît en VF quelques voix familières. Ainsi, c’est l’acteur José Garcia qui se charge de doubler Alex le lion, tandis que l’humoriste canadien Anthony Kavanagh reprend le rôle de Marty le zèbre. Le rôle de Melman la girafe, pour sa part, revient à Jean-Paul Rouve, et celui de Gloria l’hippopotame échoit à Marina Foïs. Notons, enfin, la présence au générique de Michaël Youn, alias Fatal Bazooka, qui prête ici sa voix au personnage de King Julian le roi des lémuriens pour la deuxième fois.

Du très beau monde donc, mais aussi et surtout une bande originale pleine de peps ! Composée notamment de plusieurs morceaux de Hans Zimmer, celle-ci comporte également plusieurs chansons, parmi lesquelles Firework de Katy Perry, Non, je ne regrette rien d’Edith Piaf, et pour finir l’iconique I like to Move It, popularisé par Chris Rock en 2005, à la sortie du premier Madagascar.

"Madagascar 3 : bons baisers d’Europe", c’est ce samedi 8 juillet à 20h30 sur Ouftivi.