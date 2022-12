"Mad Mel et Mister Gibson": portrait d’une légende controversée

Dans les années 80 et 90, Mel Gibson a été une superstar d’Hollywood. Sex-symbol cool, l’acteur australien est ensuite passé derrière la caméra avec l'énorme succès Braveheart mais avec aussi son film très controversé La Passion du Christ en 2004. Ses propos anti-Juifs couplés à de graves problèmes d’alcool et de santé mentale ont provoqué sa chute. Mais après des années au placard, l’acteur et réalisateur australien a su se refaire une réputation dans l’industrie hollywoodienne.

Élevé chez les catholiques ultra-conservateurs, il vit une adolescence de bad boy. C’est sa sœur qui l’inscrit à l’institut national d’art dramatique de Sydney lorsqu’il est adolescent car il n’a pas vraiment de but. Il n’est pas pour autant sûr de vouloir devenir acteur ! Encore étudiant, le jeune Mel décroche un tout petit rôle dans un film au budget tout aussi petit mais qui permet de faire voir son jeu naturel en même temps que son physique de beau gosse. Et 3 ans plus tard, en 1979, Mel Gibson a 23 ans et explose dans le rôle de vengeur violent Mad Max de George Miller. Le succès de Mad Max 2 sera ensuite retentissant aux États-Unis. Mais assez vite, le succès a des répercussions sur sa vie privée et l’acteur se réfugie dans l’alcool. Mad Max 3 lui permet de devenir de plus en plus bankable mais son rapport à la célébrité continue de lui poser problème et Mel s’enfonce davantage dans l’alcool. C’est sa femme qui le convaincra de partir vivre dans un ranch en Australie avec leurs 4 enfants élever du bétail et s’éloigner du même coup d’Hollywood.

2 ans plus tard, nous sommes en 1987 et Gibson signe son retour avec L’arme fatale et avec ce film, l’instauration du buddy movie, dans lequel il partage le duo avec Danny Glover avec qui il s’entend à merveille. Un duo diamétralement opposé comme en son temps Gérard Depardieu et Pierre Richard, et qui va connaître un succès phénoménal.

Ensuite, il va créer sa propre société de production et s’offrir d’autres rôles. Son film Braveheart rafle 5 Oscars. En 2004, il décide de réaliser La Passion du Christ, dont le scénario sera taxé d’antisémitisme mais malgré les critiques, le film connaîtra un succès retentissant.

La suite s’avérera assez triste : Mel Gibson est diagnostiqué bipolaire. Il est arrêté pour conduite en état d’ivresse en 2006 et tient des propos calomnieux envers les Juifs, les tenant pour "responsables de toutes les guerres dans le monde." Ses excuses publiques n’y changeront rien : son sort à Hollywood est scellé, et sa femme le quitte. Sur liste noire, ni la réalisation brillante de son film Apocalypso en 2006 ni son rôle dans le film de Jodie Foster Le complexe du castor en 2011 ne changeront la donne. Par contre l’année 2016 signe son retour avec son 5e film Tu ne tueras point qui est un gros succès commercial et qui voit le film nommé 6 fois aux Oscars et récompensé 2 fois.