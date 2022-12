“Mad Mel et Mister Gibson” : histoire d’un acteur polémique

Ce succès fulgurant aura néanmoins son revers de la médaille. Le tournage de “Gallipoli” l’empêchera d’être présent à la naissance de son premier enfant. L’alcool lui servira de refuge face à sa solitude due à son nouveau statut. Malgré un salaire d’un million de dollars pour le troisième “Mad Max”, “Au-delà du dôme du tonnerre”, il s’enfonce dans sa tristesse et son addiction. Sa femme Robin lui proposera de s’éloigner d’Hollywood en investissant dans une ferme australienne. Il reviendra dans le giron des studios avec “L’arme fatale” , un autre film qui installera le culte autour de l’acteur qui se sentira des plus proches de Martin Riggs. C’est en effet un autre personnage “fou” dans la lignée de la réputation d’une célébrité qui ne s’éloignera jamais de son image de “Mad Mel", comme le prouvera la suite de sa carrière…

“Mad Mel et Mister Gibson”, le dimanche 8 janvier à 20h35 sur La Trois et en replay sur Auvio. Il sera suivi du film "Mad Max" à 21h25 sur la même chaîne et sera également disponible en replay sur Auvio.