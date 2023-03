MàD, l’engagement féministe résonne au Théâtre National

À travers le MàD, le Théâtre National entend se décloisonner. "Les regards de Caroline Lamarche et Joëlle Sambi aident l’institution à sortir du cadre. Leurs visions, leurs choix nous libèrent, nous animent et nous amènent sur le terrain. Le devoir d’une institution est de faire preuve d’humilité responsable. Avec le MàD, nous combattons la culture patriarcale", avance Pierre Thys, directeur général et artistique. Résolument ouvert sur les publics, l’événement invite chacun·e à s’exprimer autour ces questions Pourquoi nous battons-nous ? Ou encore, pour quoi nous battons-nous ? Pour qui nous battons-nous ?

Les réponses composées d’une à dix lignes en mentionnant prénom, âge et fonction sont à envoyer à sbotella@theatrenational.be pour le 30 mars au plus tard 2023. Toutes les infos par ici.

En attendant de découvrir ce nouveau festival, on vous invite à lire la réponse de la poétesse Joëlle Sambi : "Tout est violence. Il y a une certaine indécence à demander la paix, à baisser les armes, à brandir le drapeau blanc et appeler à l’apaisement quand tout est violence. Nous nous battons hors et sur les scènes, petites et grandes, à coups de dents, à coups de mots, à tournures de phrase, en rangs serrés. Je, nous, certain·es, la plupart d’entre nous n’a pas eu de réparation. Ni réparation, ni pardon, ni justice. Alors la plupart, certain·es, je, nous, nous battons. Parce que le respect s’exige et s’arrache, comme on déchire les pages d’une histoire écrite trop longtemps sans et contre nous, je, certain·es, la plupart…"

Pour retrouver l’ensemble de la programmation du MàD, rendez-vous sur : https://www.theatrenational.be/fr/