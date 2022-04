Macron-Le Pen, faux suspense : Jérôme de Warzée compare les élections françaises et belges avec humour

Lentement mais sûrement arrive la fin de la campagne présidentielle française. En lice de course, Emmanuel Macron d’une part et Marine Le Pen de l’autre. Après un dernier débat, très médiatisé, il sera bientôt temps pour les Français d’élire le prochain président. Jérôme compare d’ailleurs les deux systèmes d’élections belge et français en commençant par les profils des candidats…

"Les élections françaises, c’est évidemment par définition une élection où tous les candidats sont français. Pour vous dire, niveau arrogance, c’est l’équivalent d’une élection avec 12 Georges-Louis Bouchez."