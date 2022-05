Macron et le Premier ministre australien veulent "rebâtir une relation" de "confiance", selon l’Elysée

Le Président de la République Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese veulent "rebâtir une relation" de "confiance", après la crise diplomatique liée à la rupture d’un mégacontrat de sous-marins français, a indiqué jeudi l’Elysée dans un communiqué.

"Après avoir pris note de la profonde rupture de confiance qui a suivi la décision de l’ancien Premier ministre, Scott Morrison, de mettre fin au programme des futurs sous-marins", il y a 8 mois, Emmanuel Macron et Anthony Albanese, qui ont échangé jeudi au téléphone, "sont convenus de rebâtir une relation bilatérale fondée sur la confiance et le respect, pour surmonter ensemble les enjeux globaux, au premier rang desquels l’urgence climatique, et les défis stratégiques en Indopacifique", a précisé l’Elysée.

"Une feuille de route sera préparée pour structurer ce nouvel agenda bilatéral, en identifiant des coopérations stratégiques entre nos deux pays avec pour objectif de renforcer notre résilience et de contribuer à la paix et la sécurité régionales", ajoute le communiqué.