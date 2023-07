Macron, Biden, Poutine et… Prigojine. Pourquoi le coup d’Etat au Niger fait trembler l’Occident et réjouit la Russie ?

Le président américain Joe Biden en personne a appelé Mohamed Bazoum, le dirigeant nigérien récemment destitué par des militaires putschistes. Un geste fort qui met en évidence l’importance cruciale de la stabilité du Sahel pour la sécurité de l’Alliance atlantique et de l’Europe, en raison de la position stratégique du Niger.

Le pays détient 7% des réserves mondiales d’uranium et joue un rôle essentiel dans la lutte contre les groupes djihadistes et les trafiquants d’êtres humains. Et Bazoum était le dernier dirigeant pro-occidental dans une région où la milice Wagner de Prigojine, liée à la Russie, soutient les régimes militaires dans les pays voisins. La position du Kremlin n'est cependant pas tout à fait claire puisqu'elle a officiellement appelé à la libération du président Bazoum. Une position attentiste selon plusieurs analystes pour qui c'est une opportunité pour Poutine de s’implanter à Niamey, d'accroître son influence dans la région et de défier l’Occident.