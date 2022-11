Macron aux États-Unis pour défendre l'Europe face au protectionnisme américain : l'économie européenne est-elle en danger ?

Pour Clément Fontan, professeur en politique économiques européennes à l'UcLouvain et l'Université Saint-Louis Bruxelles : "La grande peur des dirigeant européens, c’est la délocalisation de toute une série d’industries vers les États-Unis. Mais cela me paraît difficile à imaginer tout de suite. En revanche, sur les questions voitures électriques et les capacités technologiques qu’elles demandent, l’Europe est en retard par rapport aux Etats-Unis mais aussi par rapport aux Chinois. La compétitivité, c’est pour moi le principal risque pour l’Europe."

Il poursuit : "Si l’Union européenne veut faire comme les États-Unis, ils vont devoir se mettre d’accord sur un subside européen pour, par exemple, toute la production de voitures électriques. Et ça, ce n’est pas une compétence intégrée. Il va donc falloir obtenir l’unanimité des membres. En revanche, s’ils veulent 'jouer' avec les barrières douanières, ils peuvent le faire sans avoir besoin de l’unanimité. Mais il y a un risque de guerre commerciale qui toucherait d’abord les pays les plus exportateurs. Et on pense à l’Allemagne, notamment", conclut le professeur.

En 2018, le prédécesseur de Joe Biden, le républicain Donald Trump avait lancé les États-Unis dans une guerre commerciale impitoyable avec leurs partenaires commerciaux, dont l'Union européenne, qui avaient durement pénalisé les pays. Berlin avait alors redouté l'imposition de droits de douane punitifs de 20% sur les voitures allemandes.