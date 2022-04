"Macrales" : un podcast pour enfants sur la tradition orale et les légendes liégeoises

Au total, 5 ballades sonores revisitent donc nos légendes locales. Et pour compléter l'aventure, des promenades sont associées à chaque épisode. "Pour les balades, on a autant la navette sur la Meuse où on peut carrément visiter la Meuse, ou bien les chasses au trésor avec Totemus dans les Ardennes liégeoises, ou le parc des Hautes Fagnes" explique Caroline Prévinaire, spécialiste liégeoise du podcast, et réalisatrice de la maison de production "La Voix dans Ta Tête".

