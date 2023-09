macOS Sonoma sera disponible à 19h, votre Mac est-il compatible ?

Pour plus de facilités, et si votre abonnement iCloud propose suffisamment d’espace de stockage, vous pouvez sauvegarder tous vos fichiers (photos, notes, documents) directement dans iCloud.

Pour une sauvegarde complète et gratuite (à condition de posséder un disque dur externe avec suffisamment d’espace libre), vous pouvez vous tourner vers l’application Time Machine, pré-installée sur chaque Mac. Toute la démarche est détaillée sur cette page.

Lors de l’installation de macOS Sonoma, vous pourrez alors choisir l’option "restaurer votre Mac à partir d’une sauvegarde Time Machine."

Et pour les plus impatients, sachez qu’il n’est pas nécessaire de sauvegarder votre Mac avant d’installer Sonoma. La mise à jour proposée ce soir par Apple devrait être suffisamment stable, mais l’étape est néanmoins toujours conseillée. Il serait effectivement dommage de perdre des fichiers et documents importants dans l’aventure, alors qu’Apple multiplie les solutions de sauvegardes.